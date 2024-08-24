رغم اقتراب سعود عبد الحميد.. كارسدورب يرفض الرحيل عن روما

السبت، 24 أغسطس 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

ريك كارسدورب - روما

يرفض الهولندي ريك كارسدورب الرحيل عن روما رغم اقتراب ذئاب العاصمة الإيطالية من ضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال السعودي.

ووافق الهلال السعودي أخيرا على بيع ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي وفقا لتقارير صحفية. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دنييلي دي روسي مدرب روما أخرج كارسدورب من حساباته الفنية وينتظر إتمام صفقة سعود عبد الحميد.

أخبار متعلقة:
أثليتك: يوفنتوس يرغب في ضم سانشو مواعيد مباريات اليوم السبت 24-8-2024 والقنوات الناقلة.. سيتي ويونايتد وبرشلونة وكأس مصر جلوبو: النصر يقترب من نجم الدوري البرازيلي الشاب خبر في الجول - إعارة أمادي من سيراميكا إلى سموحة

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن كارسدورب يرفض الرحيل عن روما رغم قرار دي روسي.

وأشارت إلى أن الظهير الهولندي رفض عرضين من أيك آثينا وبيشكتاش التركي وقرر البقاء في روما.

ويمتد تعاقد كارسدورب مع روما حتى صيف 2025.

المدافع صاحب الـ 29 عاما يلعب في روما منذ صيف 2020 قادما من فينورد الهولندي.

روما سعود عبد الحميد الهلال السعودي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. ويلبيك جوووووول قبل مواجهة بلباو.. برشلونة يعلن إصابة كريستنسن بعد انهيار انتقاله إلى تشيلسي بـ40 مليون يورو.. سامو ينضم إلى بورتو من أتليتكو مدريد بمبلغ مفاجئ تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه لتكرار ما يحدث لأول مرة منذ 7 سنوات رغم ضم 10 لاعبين جدد.. مدرب تشيلسي: نحتاج لمهاجم هل أصبح سان جيرمان أفضل بعد رحيل مبابي؟ حكيمي يجيب ديلي ميل: ليستر سيتي ينافس لايبزج على ضم نجم المغرب جرينوود يختار تمثيل جامايكا عن إنجلترا
أخر الأخبار
سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 43 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – برايتون (1) - (0) مانشستر يونايتد.. ويلبيك جوووووول 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة بلباو.. برشلونة يعلن إصابة كريستنسن ساعة | الكرة الأوروبية
بعد انهيار انتقاله إلى تشيلسي بـ40 مليون يورو.. سامو ينضم إلى بورتو من أتليتكو مدريد بمبلغ مفاجئ ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر يونايتد – تين هاج يحافظ على فريقه لتكرار ما يحدث لأول مرة منذ 7 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
بعدما كتب التاريخ مع الأردن.. يزن النعيمات إلى العربي القطري 2 ساعة | الوطن العربي
رغم ضم 10 لاعبين جدد.. مدرب تشيلسي: نحتاج لمهاجم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 2 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 3 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول