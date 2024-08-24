رغم اقتراب سعود عبد الحميد.. كارسدورب يرفض الرحيل عن روما

يرفض الهولندي ريك كارسدورب الرحيل عن روما رغم اقتراب ذئاب العاصمة الإيطالية من ضم سعود عبد الحميد لاعب الهلال السعودي.

ووافق الهلال السعودي أخيرا على بيع ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي وفقا لتقارير صحفية. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دنييلي دي روسي مدرب روما أخرج كارسدورب من حساباته الفنية وينتظر إتمام صفقة سعود عبد الحميد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن كارسدورب يرفض الرحيل عن روما رغم قرار دي روسي.

وأشارت إلى أن الظهير الهولندي رفض عرضين من أيك آثينا وبيشكتاش التركي وقرر البقاء في روما.

ويمتد تعاقد كارسدورب مع روما حتى صيف 2025.

المدافع صاحب الـ 29 عاما يلعب في روما منذ صيف 2020 قادما من فينورد الهولندي.