الرياضية: وأخيرا وافق الهلال.. سعود عبد الحميد إلى روما

السبت، 24 أغسطس 2024 - 02:28

كتب : Filgoal Team

سعود عبد الحميد لاعب الهلال يسجل في شباك الاتحاد

وافق الهلال السعودي أخيرا على بيع ظهيره الأيمن سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي وفقا لتقارير صحفية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن سعود عبد الحميد سينضم لروما بعد موافقة الهلال، عبر خطاب تلقاه النادي الإيطالي.

ومن المتوقع وصول اللاعب إلى روما خلال الساعات القليلة المقبلة بحسب المصدر ذاته.

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على الجانب الآخر ذكرت الرياضية من قبل أن الهلال استفسر عن إمكانية التعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لتعويض رحيل سعود.

ويمتد تعاقد الظهير الدولي الإنجليزي مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مفاوضون عن نادي الهلال أجروا اتصالات مع نادي مانشستر سيتي للاستعلام عن إمكانية موافقتهم على التفاوض مع كايل ووكر، الظهير لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الهلال يسعى إلى جس نبض مسؤولي سيتي قبل بدء المخاطبات الرسمية معهم، في خطوةٍ تتزامن مع الرحيل المحتمل لسعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي.

وبات سعود عبد الحميد قريبا من الانتقال لنادي روما الإيطالي حسب التقارير، إذ أوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن روما على الضوء الأخضر من سعود عبد الحميد للتفاوض مع الهلال وشراء المدة المتبقية من عقده.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، مما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن دي روسي مدرب روما مقتنع بإمكانيات اللاعب السعودي الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

ويسعى الهلال لتأمين نفسه في حال رحيل سعود عبد الحميد الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ويجد الهلال في ووكر صاحب الخبرة الكبيرة الخاير الأمثل في قيادة جبهته اليمني خاصة في ظل رغبة النادي السعودي في النافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة لاستعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووكر صاحب الـ34 عاما يلعب في صفوف مانشتسر سيتي منذ صيف 2017 قادما من توتنام هوتسبير.

وفاز ووكر مع مانشستر سيتي بـ 15 لقبا، وحقق الثلاثية التاريخية الموسم قبل الماضي.

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