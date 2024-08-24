أثليتك: يوفنتوس يرغب في ضم سانشو

السبت، 24 أغسطس 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

دخل يوفنتوس في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم لاعبه جادون سانشو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإن الصفقة صعبة في ظل رغبة يونايتد في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس في المقابل يرغب في الحصول على اللاعب معارا مع دفع جزء من راتبه.

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وأشار التقرير إلى أن سانشو يرغب في الرحيل خاصة بعدما تم استبعاده من لقاء فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وذكرت الشبكة أن سانشو تواجد في ملعب أولد ترافورد قبل المباراة لكنه لم يشاهدها في مقصورة الملعب إلى جانب زملائه.

ودخل سانشو في خلاف مع مدربه إريك تين هاج الموسم الماضي ورفض الاعتذار وعلى إثره قضى النصف الثاني منه معارا لبروسيا دورتموند.

وتم حل الخلاف بداية الموسم الجاري وشارك اللاعب الإنجليزي في الوديات التي خاضها يونايتد في الجولة التحضيرية في أمريكا.

وذكر تين هاج أن سانشو غاب عن المباراة الأولى بسبب المرض.

مانشستر يونايتد سانشو يوفنتوس
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