مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابة تسببت في غياب أحمد عيد عن القائمة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 23:21

كتب : أحمد الخولي

أحمد عيد - منتخب مصر الأولمبي ضد الدومينيكان

أوضح مصدر من منتخب مصر أن الإصابة منعت أحمد عيد من الانضمام لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن.

أحمد عيد

النادي : المصري

مصر

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "الإصابة منعت أحمد عيد ظهير المصري من الانضمام لقائمة منتخب مصر بسبب صعوبة لحاقه بالمعسكر".

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وتعرض عيد لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024 بمزق في العضلة الخلفية.

وصرّح طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي سابقا: "أحمد عيد لن يعود قبل أربعة أسابيع من تاريخ الإصابة".

وغاب عيد عن مباراتي فرنسا والمغرب في باريس 2024 بسبب الإصابة مطلع الشهر الجاري.

وشهدت القائمة انضمام حمزة علاء حارس الأهلي ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك للمرة الأولى للمنتخب، بعد لعبهم مع المنتخب الأولمبي.

الظهير الأيمن البالغ 23 عاما خاض حتى الآن 44 مباراة في الدوري المصري صنع خلالها 3 أهداف.

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجهوا بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

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