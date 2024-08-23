قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 21:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر - غينيا بيساو - حسام حسن

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لتوقف سبتمبر الدولي.

وشهدت القائمة انضمام 3 حراس من الأهلي، ضمن 9 لاعبين من الفريق الأحمر.

وعاد محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي وعمر مرموش جناح أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى قائمة المنتخب الأول، بعد غيابهما في توقف يونيو الماضي خلال تصفيات كأس العالم.

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وينضم حمزة علاء حارس الأهلي ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك للمرة الأولى للمنتخب، بعد لعبهم مع المنتخب الأولمبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجهوا بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

حسام حسن منتخب مصر تصفيات كأس أمم إفريقيا
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