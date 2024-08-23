الكونفدرالية - الهلال الليبي يكرر انتصاره ويضرب موعدا مع المصري في الدور التمهيدي الثاني

كرر الهلال الليبي نفس النتيجة بالفوز على كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية، وضرب موعدا قويا مع المصري في المرحلة المقبلة.

وسيلتقي المصري مع الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، إذ يحجز الفائز بطاقة العبور لدور المجموعات.

وانتصر الهلال الليبي بنتيجة 3-2 ذهابا وهو ما فعله أيابا أيضا، حيث أقيمت كلتا المباراتين على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 1-0 عن طريق محمد بن سالم.

وفي الشوط الثاني سجل الموريتاني حمي الطنجي ثنائية خطف بها الفوز لفريقه بنتيجة 3-2.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع المصري في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر في ليبيا وإيابا بين 20-22 سبتمبر في مصر.

وستكون تلك المشاركة السادسة للمصري في آخر 10 مواسم بالكونفدرالية الإفريقية.

وكان موسم 2017-18 الأبرز حيث وصل الفريق لنصف النهائي وخسر من فيتا كلوب الكونغولي.

وفي آخر ظهور ودع المصري من ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي في موسم 2021-22.