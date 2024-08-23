الكونفدرالية - الهلال الليبي يكرر انتصاره ويضرب موعدا مع المصري في الدور التمهيدي الثاني

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 22:29

كتب : FilGoal

الهلال الليبي

كرر الهلال الليبي نفس النتيجة بالفوز على كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية، وضرب موعدا قويا مع المصري في المرحلة المقبلة.

وسيلتقي المصري مع الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، إذ يحجز الفائز بطاقة العبور لدور المجموعات.

وانتصر الهلال الليبي بنتيجة 3-2 ذهابا وهو ما فعله أيابا أيضا، حيث أقيمت كلتا المباراتين على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

أخبار متعلقة:
نائب رئيس المصري: رفع إيقاف القيد خلال ساعات.. و"مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده" لأول مرة منذ 7 أعوام.. المصري في نصف نهائي الكأس بالفوز على فاركو المصري يسدد باقي مستحقات البدوي ويبدأ إجراءات رفع وقف القيد المصري يرتقي للمركز الرابع بثنائية ضد الاتحاد.. وتعادل سيراميكا مع زد في ختام الدوري

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 1-0 عن طريق محمد بن سالم.

وفي الشوط الثاني سجل الموريتاني حمي الطنجي ثنائية خطف بها الفوز لفريقه بنتيجة 3-2.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع المصري في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر في ليبيا وإيابا بين 20-22 سبتمبر في مصر.

وستكون تلك المشاركة السادسة للمصري في آخر 10 مواسم بالكونفدرالية الإفريقية.

وكان موسم 2017-18 الأبرز حيث وصل الفريق لنصف النهائي وخسر من فيتا كلوب الكونغولي.

وفي آخر ظهور ودع المصري من ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي في موسم 2021-22.

الهلال الليبي المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب ماييلي وضم لاكاي ودودو الجباس استعداد لـ جي كي يو راحة 4 أيام للاعبي الزمالك قبل معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد نجم صنداونز السابق يكشف أسباب انتقاله للوداد حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا لحل الأزمة.. مدرب الجزائر يجتمع بمحرز في السعودية في الجول يكشف الموعد الأولي والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين
أخر الأخبار
سان جيرمان يسحق مونبيليه بسداسية.. ورقم لم يحققه منذ 5 أعوام 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 41 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة حمدي فتحي.. الفوز الأول لـ الوكرة في الدوري على الشحانية 43 دقيقة | المحترفون
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابة تسببت في غياب أحمد عيد عن القائمة ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – رأي كولر يحسم موعد انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب ساعة | الكرة المصرية
مدرب كريستال بالاس يوضح إمكانية التعاقد مع سترلينج ساعة | الكرة الأوروبية
الاجتماع مع كونتي يقترب.. رومانو: نابولي يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم لوكاكو ساعة | ميركاتو
الكونفدرالية - الهلال الليبي يكرر انتصاره ويضرب موعدا مع المصري في الدور التمهيدي الثاني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق لضم أشرف داري.. وهذه مدة العقد وموعد الوصول 3 قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم 4 محامي أسرة ضحية حادث فتوح يكشف حقيقة التصالح وموقف اللاعب في حال إتمامه