ليس غريبا عليهم.. فولام يعلن ضم يواكيم أندرسن

أعلن نادي فولام الإنجليزي ضم الدنماركي يواكيم أندرسن قادما من كريستال بالاس حتى 2029.

وسبق أن لعب أندرسن معارا لفولام في موسم 2020-21.

وقال المدافع الدولي: "أنه من الرائع أن أكون هنا، الأمر أشبه بالعودة للمنزل، لذلك شعوري جيد".

وأضاف "أعلن النادي وكيف يلعبون وكذلك اللاعبين والطاقم الفني، ولم احتاج شيئا لإقناعي لأنني أعلم الكثير بالفعل".

Velkommen hjem, Joa! 🇩🇰 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 23, 2024

وأتم "خضت محادثات جيدة مع المدرب وأعلم أسلوبه المفضل، ولذلك اتخذت قراري، وعائلتي رأت أنه الأفضل لي، وأعتقد أنها خطوة جيدة في مسيرتي".

وسيرتدي أندرسن القميص رقم 5 مع فولام.

وبدأ أندرسن مسيرته مع تيفنتي الهولندي ثم سامبدوريا الإيطالي.

وعقب تألقه في إيطاليا خاض فرصة اللعب لأولمبيك ليون الفرنسي وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

ولعب المدافع البالغ 28 عاما المباراة الأولى مع كريستال بالاس هذا الموسم والتي خسرها فريقه.

ويستعد فولام للقاء ليستر سيتي غدا السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضم فولام هذا الصيف كل من إيمل سميث رو وساندر بيرج وجورج كوينكا وراين سيسينيون بالإضافة للمدافع الدنماركي.