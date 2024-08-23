لتجنب ما فعله جويو.. برشلونة يعلن تجديد عقد باو فيكتور
الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 19:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي تعيين تجديد عقد باو فيكتور لاعب الفريق حتى 2029.
باو فيكتور
النادي : برشلونة
ويأتي تجديد العقد بعدما اكتسب ثقة هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني خلال فترة التحضير للموسم الحالي.
💙 𝗣𝗔𝗨 𝗩𝗜́𝗖𝗧𝗢𝗥 ❤️
Blaugrana until 2029 pic.twitter.com/cxer2VwzPl— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2024
وسعى برشلونة إلى تجنب ما فعله مارك جويو لاعب الفريق السابق.
ولم يتمكن برشلونة من تجديد عقد جويو في الصيف الحالي حتى رحل إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 6 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي.
وتألق فيكتور البالغ من العمر 22 عاما وتمكن من تسجيل ثنائية في ريال مدريد في المباراة الودية خلال فترة التحضيرات، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.
وكذلك شارك في مباراة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني إذ دخل من مقاعد البدلاء.
ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه أتلتيك بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني السبت المقبل.