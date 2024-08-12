تقرير سعودي: أبرزهم ديانج وموليكا.. أزمة تواجه الخلود لقيد صفقاته الأجنبية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

الأهلي - أليو ديانج

يواجه نادي الخلود الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي أزمة بسبب قيد صفقاته الأجنبية.

وأتم الخلود اتفاقه لضم الثنائي أليو ديانج من الأهلي المصري وجاكسون موليكا من بشيكتاش، لكن لم يتم إعلان ضم الثنائي بشكل رسمي حتى الآن.

وكشف موقع شوووت السعودي عن وجود أزمة تواجه الخلود لقيد صفقاته الأجنبية.

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وأوضح التقرير السعودي وفقا لمصادره أن نادي الخلود تلقى تأكيدا رسميا من لجنة الاستقطابات يفيد بعدم وجود ميزانية من أجل الصفقات هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى سعي نادي الخلود في الوقت الحالي لإتمام الصفقتين عن طريق توفير الأموال من خزينة النادي الخاصة أو من الأعضاء محبين النادي لحسم الصفقات.

وتم فتح باب القيد في الدوري السعودي خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وأتم الخلود تعاقده مع لاعب أجنبي وحيد وهو البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السابق، وذلك بسبب قدومه في صفقة انتقال حر.

ويتواجد أليو ديانج مع فريق الخلود بمعسكر تركيا تحت قيادة باولو دوارتي بعد الاتفاق مع الأهلي المصري.

وحصل الخلود على اتفاق مع بشكتاش لاستعارة موليكا لمدة موسم بقيمة 500 ألف دولار وهو نفس سعر صفقة ديانج، وفقا للتقرير السعودي.

وبالفعل لم يظهر اسم الثنائي أليو ديانج وجاكسون موليكا على موقع الدوري السعودي.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

الأهلي أليو ديانج الخلود
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