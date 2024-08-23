الواسطى يعلن تعيين إبراهيم صلاح كمدير فني للفريق

أعلن نادي الواسطى تعيين إبراهيم صلاح كمدير فني للفريق للموسم الجديد خلفا لـ مصطفى فاروق.

ودرب إبراهيم صلاح شباب الزمالك ورحل في شهر ديسمبر الماضي.

ويلعب الواسطى في دوري القسم الثاني ب.

وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لإبراهيم صلاح في الفريق الأول.

وبدأ صلاح مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لمحمد حسن في شباب الزمالك، ثم أصبح المدير الفني للفريق لمدة شهرين ونصف.

وكلاعب بدأ صلاح في فريق المنصورة ثم انتقل إلى الزمالك في 2009 واستمر حتى 2013.

ورحل صلاح إلى فريق العروبة السعودي ثم عاد في صيف 2014، وانضم إلى سموحة في يناير 2016 على سبيل الإعارة.

وانتقل بشكل نهائي إلى المقاولون العرب في صيف 2017 واستمر لمدة 4 أعوام ورحل إلى غزل المحلة وخرج في 2022 ثم اعتزل كرة القدم في فبراير 2023.

وتوج صلاح ببطولة الدوري مع الزمالك مرة واحدة وكأس مصر 3 مرات.