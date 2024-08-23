مؤتمر جوارديولا: أسهل نعم قلتها كانت لجندوجان.. وهل يعود سترلينج لسيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أن موافقته لعودة إلكاي جوندوجان للفريق من برشلونة كانت سهلة للغاية واصفا إياها بأسهل نعم قالها.

وعاد جوندوجان لسيتي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع برشلونة وبعد موسم من رحيله مجانا عن النادي الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "عندما نقول إن أي شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات حتى نهايته فجندوجان إثبات حقيقي لذلك، الأمر كان غير موقع على الإطلاق".

وواصل "نحن نعرفه جيدا ولم يكن لدينا أي شكوك بشأنه حينما أتيحت فرصة إعادته لنا مجددا".

وتابع "كانت هذه أسهل نعم قلتها، هو لم يعد إلى هنا ليعتزل أو يعيش الذكريات الجميلة بل الآن وقت أن يرتدي حذائه ويقدم أفضل ما لديه".

وعن هل سيلعب ضد إبسويتش تاون غدا السبت قال: "نحن في انتظار إتمام الأوراق اللازمة لتصريح العمل وإن انتهينا منها فربما يشارك".

وبسؤاله عن هل سيضم لاعبين جدد بعد جوندوجان وسافيو قال: "لا أعرف، لكن ربما يحدث شيء ما يتعلق بإصابات أو فرصة غير متوقعة تبرز أمامنا، لكن حاليا لا أعتقد أن هناك صفقات أخرى".

ويستضيف سيتي منافسه إبسويتش في ثاني جولات الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وفاز سيتي في الجولة الأولى بهدفين دون رد ضد تشيلسي.