مصدر من إنبي لـ في الجول: الزمالك طلب فسخ إعارة زياد كمال.. وهذا شرطنا للموافقة

كشف مصدر من إنبي عن طلب الزمالك فسخ إعارة زياد كمال وموقف ناديه من عودة اللاعب.

وانتقل زياد كمال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية معار لمدة موسمين نصف الموسم بشروط معينة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من إنبي لـFilGoal.com : "الزمالك طلب قطع إعارة زياد كمال ولكن لا يحق له ذلك بدون اتفاق الناديين. كان من المفترض حصولنا على 10 ملايين جنيه في يونيو الماضي من الصفقة ولم نجد رصيدا ويحق لنا التقدم بشكوى".

وأضاف "نرحب بعودة زياد كمال ولكن بعد الحصول على 9 ملايين جنيه مستحقات سابقة في صفقتي انتقال إسلام عوض وصلاح عاشور".

وكان الزمالك قد تعاقد مع إسلام عوض في صيف 2012 قادما من إنبي.

وكذلك تعاقد الزمالك مع صلاح عاشور في صيف 2017، ولكن يبدو أن نادي إنبي مازال يملك مستحقات تتعلق بصفقتي الانتقال إلى الأبيض.

أيمن الشريعي رئيس إنبي قال في وقت سابق عبر قناة "ETC": "لإنهاء الإعارة يجب أن يكون الأمر بموافقة الناديين وليس أحدهما فقط".

وأوضح "إذا تم بيع زياد كمال في يناير المقبل سيحصل إنبي على نسبة 85% من قيمة الصفقة والزمالك على 15% وتقل النسبة كل 6 شهور".

وأتم تصريحاته "وإذا تم بيعه في نهاية الموسم المقبل سيحصل إنبي على 80% والزمالك على 20%، وإذا كان البيع في يناير 2026 سيحصل إنبي على 75% والزمالك على 25%، وإذا كان البيع في نهاية الموسم بعد المقبل وهي نهاية فترة إعارته مع الزمالك سيحصل إنبي على 70% والزمالك على 30%".

زياد كمال لعب مع الزمالك 11 مباراة ولم يسجل أو يصنع.

وشارك زياد كمال مع الزمالك في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما لعب مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.