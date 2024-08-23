مؤتمر أنشيلوتي: سوق الانتقالات مغلق بالنسبة لنا.. مبابي ينتظره يوما عظيما وسالة رودريجو مزيفة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن كيليان مبابي ينتظره يوما عظيما عندما يظهر لأول مرة بقميص الملكي ضد بلد الوليد بملعب سانتياجو برنابيو.

ويحل بلد الوليد ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني".

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "مواجهة بلد الوليد سيكون يوما جميلا لمبابي، حيث سيلعب لأول مرة في برنابيو بقميص ريال مدريد. سوف يستمتع المشجعون بذلك".

وأضاف "تحدثت مع رودريجو وأخبرني أن الرسالة مزيفة. إنه سعيد هنا ويعمل بشكل جيد للغاية ولا توجد مشكلة معه".

واندلعت أزمة في ريال مدريد وبطلها هو رودريجو لاعب الفريق الملكي. (طالع التفاصيل)

وشدد "افتقرنا إلى التوازن أمام مايوركا وعلينا أن نعمل على ذلك. ليس من الصعب إيجاد الحل عندما تكون المشكلة واضحة".

وتابع "حاولنا خلال هذا الأسبوع إصلاح ما حدث في مايوركا. بلد الوليد سيكون اختبارا جيدا لنا".

وكشف "التوقيع مع قلب دفاع ؟ السوق مغلق بالنسبة لنا، وأسينسيو وجاكوبو وتشواميني قادرين على المساعدة بهذا المركز".

وأتم "إندريك يتأقلم بشكل جيد للغاية. لديه صفات مثيرة للإعجاب وسيحصل على الدقائق التي يستحقها"

وسقط ريال مدريد في في فخ التعادل بالجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام مايوركا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويلتقي ريال مدريد في ملعبه سانتياجو برنابيو مع بلد الوليد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.