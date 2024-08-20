أزمة في ريال مدريد بسبب رسالة رودريجو وحرف الـ"R"

اندلعت أزمة في ريال مدريد وبطلها هو رودريجو لاعب الفريق الملكي.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وظهرت صورة لرسالة نشرها رودريجو عبر قناته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" كُتب فيها "نتيجة الأمس لم تكن ما أردناه ولكن في الدوري الإسباني لها قيمة وأنا سعيد بتسجيل هدف وتطور الفريق".

وأكمل "في الأسبوع الماضي تحدثوا عن الثلاثي بيلنجهام ومبابي وفينيسيوس جونيور لكن سيتعين عليهم إضافة حرف R". في إشارة إلى اسمه.

وأضاف "لدينا رباعي هجومي رائع وبقية الفريق كذلك وكل شخص في هذا الفريق مهم وستظهر قيمته في المسابقات المختلفة التي ننافس فيها".

وأتم رودريجو رسالته "سيكون أسبوع مليء بالضغط والعمل الشاق حتى المباراة المقبلة في ملعب سانتياجو برنابيو".

وبعدها حُذفت تلك الرسالة من قناة اللاعب البرازيلي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الرسالة صحيحة وليست مزيفة.

لكن بعض التقارير أشارت إلى أن من كتب تلك الرسالة ليس رودريجو بل فريقه الإعلامي.

وسجل رودريجو هدفا في تعادل ريال مدريد مع مايوركا الأحد الماضي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.