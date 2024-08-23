عاد حيث تألق.. مانشستر سيتي يضم جوندوجان مجددا

جوندوجان في وداعه لبرشلونة: إن كان رحيلي يساعد النادي ماليا فهذا يجعلني أقل حزنا

مؤتمر أرني سلوت: على الشباب تغيير مراكزهم إن كانوا يلعبون في مكان صلاح أو فان دايك