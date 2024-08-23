عاد حيث تألق.. مانشستر سيتي يضم جوندوجان مجددا
الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 13:16
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي اليوم الجمعة رسميا ضمه للاعبه السابق إلكاي جوندجان في صفقة انتقال حر.
إلكاي جوندوجان
النادي : مانشستر سيتي
ورحل اللاعب الألماني عن برشلونة بعد موسم واحد فقط قضاه رفقة النادي الإسباني عقب فسخ تعاقد بالتراضي.
وأعلن سيتي ضم جوندوجان صاحب الـ33 عاما لمدة موسم مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.
وأصبح جوندوجان ثاني صفقات سيتي الصيفية بعد ضم سافيو البرازيلي من تروا الفرنسي.
وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع برشلونة 51 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 14 آخرين ولم يتوج بأي لقب رفقة النادي.
What you've all been waiting for...
Welcome back to City, @IlkayGuendogan pic.twitter.com/8VutEkQNRU— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024
وسبق لجوندوجان ارتداء قميص سيتي لسبع سنوات بعد انضمامه إليه قادما من بروسيا دورتموند في سنة 2016.
وخاض جوندوجان مع سيتي 304 مباراة سجل خلالهم 60 هدفا وصنع 38 آخرين.
وتوج جوندوجان مع سيتي بالدوري الإنجليزي خمس مرات ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربع مرات لكأس الرابطة.
كما ظفر بالدرع الخيرية مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة.