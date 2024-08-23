جوندوجان في وداعه لبرشلونة: إن كان رحيلي يساعد النادي ماليا فهذا يجعلني أقل حزنا

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 13:01

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

أعلن إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة رحيله رسميا عن صفوف النادي الإسباني بعد عام واحد فقط قضاه في صفوفه.

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وانضم جوندوجان إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر الموسم الماضي.

والآن فسخ اللاعب التركي عقده مع برشلونة ليرحل مجانا وأصبح قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى سيتي بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

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وكتب جوندوجان رسالة وداعية لبرشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- اليوم الجمعة.

وقال اللاعب الألماني: "إلى الكوليز، بعد عام واحد فقط حان الوقت لنقول وداعا".

وأكمل "أتيت إلى هنا لخوض تحد جديد ومثير وكنت مستعدا له، بذلت كل ما في وسعي للقتال من أجل الفريق والنادي بأفضل شكل ممكن في موسم صعب، وكنت أتطلع لمساعدة فريقي في الموسم الجديد".

وأكمل "الآن أغادر في وضع صعب، لكن إن كان رحيلي يساعد النادي ماليا فهذا يجعلني أقل حزنا".

واستدرك "وعلى الرغم من ذلك فقد كانت فترة مليئة بالتجارب والتقلبات، لطالما أردت أن ألعب في برشلونة وأشعر بالاتمنان لتلك التجربة التي ستظل في ذاكرتي طوال حياتي".

وأردف "أتمنى لكم التوفيق في الموسم المقبل وفي المستقبل، الجمهور يستحق أن يعود بهذا النادي الكبير لقمة العالم".

وأتم اللاعب الألماني رسالته "فيسكا بارسا".

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع برشلونة 51 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 14 آخرين ولم يتوج بأي لقب رفقة النادي.

جوندوجان برشلونة
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