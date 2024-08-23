مؤتمر أرني سلوت: على الشباب تغيير مراكزهم إن كانوا يلعبون في مكان صلاح أو فان دايك

يؤمن أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن اللاعبين الشباب عليهم القتال من أجل الحصول على دقائق للمشاركة مع الفريق أو الرحيل بحثا عن اللعب بشكل مستمر في مكان آخر.

وتحدث سلوت في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة عن الانتقالات قائلا: "إن سمعتم أي شيء منا فهذا معناه أننا أتممنا صفقة، لكنني لست قلقا لأنني أمتلك فريقا جيدا ولاعبين صغار يستطيعون التطور ونثق فيهم كثيرا".

وعن خروج اللاعبين من النادي قال: "إن أراد اللاعبين الصغار التطور فعليهم اللعب، إما أن يلعبوا لدقائق أو لا يلعبون وهناك منافسة كبيرة على المراكز".

وأكمل "لدينا الكثير من اللاعبين الشباب ويتعين عليهم التحرك من مراكزهم إن كانوا يلعبون في مكان محمد صلاح أو فيرجيل فان دايك، إن أرادوا اللعب ولم يكونوا سعداء بخمس أو ست دقائق من المشاركة في الدوري فعلينا السماح لهم بالتطور في مكان آخر".

وعن اللعب لأول مرة في ملعب أنفيلد قال: "لن تكون مباراتي الأولى فيه لكنا بالطبع أول مباراة لنا في الدوري في الملعب وأتطلع لها".

وأتم سلوبت "لست قلقا وأحضر فريقي للمباراة بشكل جيد لأنني لو شعرت بالقلق فهذا يعني أنني لا أثق في الفريق ولكن على العكس فأنا أثق فيهم وفي الجهاز الفني".

ويستضيف ليفربول منافسه برينتفورد الأحد المقبل في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول فاز في المباراة الأولى على إبسويتش تاون بهدفين دون رد في ملعب بورتمان رود.