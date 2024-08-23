مؤتمر أرتيتا: سوق الانتقالات قد يشهد مفاجآت.. وهذا سبب تأخير تجديد تعاقدي

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات قد يشهد بعض المفاجآت.

ويستعد أرسنال لمواجهة أستون فيلا مساء غدا السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "سبب الخسارة من أستون فيلا مرتين الموسم الماضي؟ لقد سجلوا ونحن لم نفعل".

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وكان أرسنال قد افتتح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون بثنائية في الجولة الأولى.

وعن ضم مواطنه ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد أجاب"صفقة ميرينو؟ لا أعرف تركيزي الكامل على اللاعبين الذين لدينا في الوقت الحالي".

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن المفاوضات الجديدة من قبل أرسنال أسفرت عرضه 30 مليون يورو للتعاقد مع ميرينو.

وأفادت الصحيفة أن سوسيداد يطالب بالحصول على 40 مليون يورو، لكن الاتفاق قريب بينهما.

وشدد مدرب أرسنال "في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء ويمكن أن تكون هناك الكثير من المفاجآت"

وبسؤاله عن تعاقده أجاب "تجديد تعاقدي؟ تركيزنا كان على العمل في سوق الانتقالات، وسنقوم بإجراء محادثات بمجرد إغلاقه".

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها فإن المدرب الإسباني بات قريبا من الاتفاق على كافة تفاصيل تعاقده مع أرسنال.

وينتهي تعاقد المدرب الإسباني صاحب الـ42 عاما مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد المدرب الإسباني صاحب الـ42 عاما مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

أرسنال أستون فيلا أرتيتا الدوري الإنجليزي
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