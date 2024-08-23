نائب رئيس المصري: رفع إيقاف القيد خلال ساعات.. و"مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده"

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

المصري

شدد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة المصري على أن ناديه بصدد رفع إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات المدافع التونسي رامي البدوي البالغة 450 ألف دولار.

وأعلن المصري تحويل مستحقات البدوي من الحساب الخاص بـ كامل أبو علي رئيس النادي، ليبدأ مجلس إدارة النادي في مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادي. (طالع التفاصيل)

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وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عبر etc: "خلال ساعات سيتم رفع إيقاف القيد عن المصري بعد سدد كافة الغرامات وخلال 48 ساعة سنتمكن من قيد أي صفقات جديدة".

وأضاف "نناشد المسؤولين بنقل مباريات المصري إلى استاد أقرب من برج العرب. "مينفعش ندوس على الأندية الجماهيرية أكتر من كده".

وأتم "نحتاج لتنظيم أفضل للمسابقات المحلية. نؤيد فكرة خوض دوري استثنائي بالموسم المقبل لأن الأندية تحملت أعباء تفوق طاقتها".

ويخوض المصري جميع مبارياته على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتغلب المصري على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وبذلك يصل المصري لنصف نهائي الكأس لأول مرة منذ 2017.

وفاز المصري في ذلك الوقت على الزمالك بهدفين دون رد، وتأهل للمباراة النهائية التي خسرها أمام الأهلي 2-1.

وتأهل المصري لملاقاة بيراميدز في نصف النهائي، المقرر له يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

ويبحث المصري عن لقب كأس مصر لأول مرة منذ 1998.

المصري كأس مصر
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