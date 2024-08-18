المصري يسدد باقي مستحقات البدوي ويبدأ إجراءات رفع وقف القيد

أعلن نادي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحويل 260 ألف دولار لـ رامي البدوي لاعب الفريق السابق.

المصري كان قد تعرض للحرمان من القيد لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات البدوي البالغة 450 ألف دولار.

ويعتبر مبلغ 260 ألف دولار هي نسبة 50% المتبقية لمستحقات اللاعب التونسي حسبما أعلنه النادي.

وأكد النادي أن تحويل المبلغ من الحساب الخاص بـ كامل أبو علي رئيس النادي، ليبدأ مجلس إدارة النادي في مخاطبة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بدء إجراءات رفع وقف القيد عن النادي.

ويأتي رفع وقف القيد سواء بالاتحاد المصري لكرة القدم أو بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة القيد الأولى لفريق المصري ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان البدوي قد حصل على حكم نهائي وواجب النفاذ بالحصول على هذا المبلغ نظير عدم إتمام مجلس إدارة النادي المصري السابق لتعاقده مع اللاعب مطلع موسم 2022/2021.

وأدى هذا الأمر إلى إيقاف القيد للنادي بل وتهديد مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية قبل أن يسدد كامل أبو علي نسبة 50% من المبلغ قبل شهرين، ليعود ويسدد باقي المستحقات ويبدأ في إجراءات رفع وقف القيد.

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فري.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وأنهى المصري الدوري المحلي باحتلاله المركز الرابع برصيد 55 نقطة.