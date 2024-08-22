مؤتمر تين هاج: هذا موقفي من سانشو.. ورأيي في انتقالات مانشستر يونايتد وأوجارتي

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد موقفه من جادون سانشو العائد للمران استعدادا للقاء برايتون السبت المقبل في ملعب أميكس في ثاني جولات الدوري الإنجليزي بعد غيابه عن المباراة الأولى للإصابة.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "أتمنى نمتلك تشكيلة تحتوي على لاعبين في كل مركز بحلول شهر سبتمبر مع نهاية الانتقالات لكن هذا لا يعني أنني سأتمكن من اختيار جميع اللاعبين في التشكيل لكن سنحتاج لكل اللاعبين على مدار الموسم".

وأكمل "سلوك اللاعب أمر مهم جدا، سيشعر اللاعبون بخيبة الأمل أحيانا لكن عليهم التعامل مع الأمر، البطولات تُحسم نهاية الموسم وحتى ذلك الوقت سنحتاج الجميع ومن المهم امتلاكهم للحوافز".

وبسؤاله عن موقف اللاعبين المصابين قال: "فيكتور ليندلوف لن يكون متاحا لمباراة برايتون لمعاناته من إصابة في إصبعه".

وأردف "تايريل مالاسيا وراسموس هويلوند ولوك شوك ليسوا متاحين كذلك بسبب الإصابة".

أما عن الانتقالات فقال المدرب الهولندي: "تحلى بالصبر واجلس وانتظر، نحن نعمل بقوة ونحاول دائما صناعة أفضل فريق، مازال هناك عدة أيام متبقية في سوق الانتقالات ونحن نحاول التحسن، طالما هناك فرصة فسوف نستغلها".

وبسؤاله عن رأيه في سوق انتقالات فريقه أجاب "نعم أنا سعيد بالانتقالات التي قمنا بها فهي تظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وضم يونايتد خلال الصيف الجاري كل من ليني يورو وماتياس دي ليخت وجوشوا زيركزي ونصير مزراوي.

وبسؤاله عن مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان وهل سينتقل إلى يونايتد رد تين هاج "عندما تكون لدينا أخبار فسوف نعلن عنها".

وفاز يونايتد في المباراة الأولى على فولام بهدف دون رد سجله زيركزي.