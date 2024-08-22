سيزامل ديانج.. الخلود السعودي يتعاقد مع موليكا

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا - بشكتاش

نجح نادي الخلود السعودي في الاتفاق مع بيشكتاش التركي بشأن ضم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا.

موليكا (24 عامًا) انضم إلى بشكتاش الصيف قبل الماضي قادمًا من ستاندر دو لييج البلجيكي.

وأعلن بيشكتاش انتقال موليكا لصفوف الخولد بشكل رسمي لمدة موسم على سبيل الإعارة دون ذكر تفاصيل إضافية.

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صحيفة الشرق الأوسط السعودية، ذكرت في وقت سابق أن الخلود أتم اتفاقه مع بيشكتاش بشان ضم موليكا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو.

وتضمن الاتفاق وجود بند يمنح النادي السعودي أحقية الشراء مقابل دفع 3 ملايين يورو.

الخلود يقوده المدرب البرتغالي باولو دوراتي وتوصل إلى اتفاق مع الأهلي لضم أليو ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشارك ديانج في تدريبات الخلود رغم عدم الإغلان الرسمي من جانب النادي السعودي عن ضم اللاعب المالي.

موليكا كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في الصيف الماضي لكن مغالاة بيشكتاش تسببت في فشل الصفقة. (طالع التفاصيل)

وسبق لـ موليكا التألق في صفوف مازيمبي بين 2017 و2020، قبل أن يشد الرحال نحو أوروبا من بوابة ستاندر دو لييج.

ولعب موليكا معارا إلى قاسم باشا التركي في الموسم قبل الماضي، قبل أن يواصل رحلته في الملاعب التركية رفقة بشكتاش.

ويمتلك موليكا 17 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 3 أهداف.

موليكا الخلود السعودي بشكتاش
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