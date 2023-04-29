خبر في الجول – الأهلي يجمد مفاوضات ضم موليكا من بيشكتاش

السبت، 29 أبريل 2023 - 14:44

كتب : أحمد الخولي

جاكسون موليكا - بشكتاش

جمد الأهلي من اهتمامه بضم جاكسون موليكا من صفوف بيشكتاش التركي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تجميد الأهلي للمفاوضات جاء بسبب مغالاة بيشكتاش في طلباته المادية.

إذ أن النادي التركي طلب في البداية الحصول على 7 ملايين يورو وخفض الرقم حتى وصل لـ5 مليون و300 ألف يورو.

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في المقابل فإن عرض الأهلي وصل لـ3 مليون و700 ألف يورو فقط، وهو ما حال في النهاية عن إتمام المفاوضات.

وأخبر الأهلي نظيره بيشكتاش أنه لن يستطيع الاستمرار في المفاوضات حال تمسك الأخير بمبلغ الـ5 مليون و300 ألف يورو.

وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com أن مارسيل كولر مدرب الفريق مازال مهتما بضم موليكا قبل بداية الموسم الجديد.

موليكا (23 عامًا) انضم إلى بشكتاش الصيف الماضي قادمًا من ستاندر دو لييج البلجيكي.

وسبق لـ موليكا التألق في صفوف مازيمبي بين 2017 و2020، قبل أن يشد الرحال نحو أوروبا من بوابة ستاندر دو لييج.

ولعب موليكا معارا إلى قاسم باشا التركي في الموسم الماضي، قبل أن يواصل رحلته في الملاعب التركية رفقة بشكتاش.

ويمتلك موليكا 12 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وحاول الأهلي ضم مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية دون نجاح.

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