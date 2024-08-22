كما انفرد في الجول.. والد أشرف داري يكشف موقف انتقاله إلى الأهلي وسبب رفض عرض الوداد

كشف زهير داري والد المغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي عن سبب صعوبة عودة اللاعب إلى الوداد مرة أخرى، بالتزامن مع أخبار اقترابه من الأهلي.

وقال زهير داري في تصريحاته لموقع "هسبورت" المغربي: "أتابع قلق جماهير الوداد حيال اقتراب أشرف من الأهلي وعدم اختياره للوداد، وهنا يجب على الجميع أن يعرف التفاصيل”.

وأضاف “أشرف يتنفس عشق الوداد، وأنا لا أكره أن يعود للفريق. الوداد أكبر من أي نادٍ وهل يكره أب أن يكون ابنه وأحفاده إلى جانبه"؟

وأوضح "إدارة ستاد بريست لديها مشكلة مع الرئيس السابق للوداد الرياضي سعيد الناصيري، ورغم ذلك حاولت الاستماع لعرض الإدارة الحالية للفريق، لكن المطالب المالية للفريق الفرنسي لم يتفاعل معها الوداد، وبريست هو من يمتلك القرار وليس أشرف”.

وكشف “الأهلي المصري قدم له عرضا يفوق عرض الوداد بأضعاف، الأمر الذي جعل إدارة بريست تناقشه وتسير فيه إلى أبعد نقطة من المفاوضات مع مسؤولي الفريق القاهري".

أما عن اقتراب داري من الأهلي قال: "يمكنني القول إن المفاوضات بلغت نسبة 70% تقريبا، هناك أمور أخرى قيد النقاش بين جميع الأطراف، وأتمنى له الخير في كل مكان”.

وأوضح "أخبرني بعض مسؤولي الأهلي أنهم سيسافرون إلى فرنسا اليوم لحسم المفاوضات، ولا أعلم حتى الآن إن سافروا أم لا".

واختتم "ما يمكن تأكيده هو أن بريست هو من يقود المفاوضات وليس أشرف، ولو كان نجلي بيده القرار بالتأكيد سيتفاعل مع عرض الوداد أكثر لأنه ابن الفريق ويعشق ألوان النادي”.

وكشف مصدر من الأهلي التوصل لاتفاق مع نادي بريست الفرنسي لضم المغربي أشرف داري.

ويسعى الأهلي لضم المدافع المغربي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم المرتقب صوب نيس الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق نهائي مع بريست الفرنسي لضم أشرف داري لمدة 4 مواسم".

وأتم "اللاعب سيصل القاهرة خلال أيام للخضوع الكشف الطبي وتوقيع العقود".

وبذلك سيكون داري ثالث صفقات الأهلي بعد مواطنه يحيى عطية الله ويوسف أيمن.

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

ويمتد عقد داري مع بريست إلى صيف 2026.