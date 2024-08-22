"مستقبل سترلينج سيكون في السعودية"

يؤمن جرايم سونيس لاعب ليفربول السابق أن مستقبل رحيم سترلينج جناح تشيلسي الحالي سيكون في الدوري السعودي وليس الإنجليزي.

رحيم ستيرلينج النادي : تشيلسي تشيلسي

وتحدث جرايم سونيس لموقع "ثري أب فرونت" الإنجليزي قائلا: "مستقبل رحيم سيكون في السعودية".

وأكمل "سينتقل سترلينج إلى السعودية لسببين، أولهما هو المال الذي سيحصل عليه هناك".

وتابع "أما السبب الثاني فهو أنني لا أعتقد أنه لا يوجد فريقا في الدوري الإنجليزي سيضاهي تلك العروض السعودية، كما أنني لا أعتقد أن أي من فرق الدوري الإنجليزي الكبيرة سترغب في التعاقد معه لأنه سيضع نفسه خارج السوق بسعر مرتفع".

ووجد سترلينج نفسه في مشكلة مع بداية الموسم الجاري بعدما أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عدم رغبته في الاعتماد عليه خلال الموسم الجاري.

وقال ماريسكا: "تحدثت مع رحيم ستيرلنج قبل مباراة مانشستر سيتي، وقلت إنه سيعاني للحصول على دقائق لعب معنا".

وتابع "لا أقول إن رحيم ليس لاعبا جيدا، لكنني أفضل نوعية أخرى من اللاعبين".

وبسؤاله لو لم يرحل سترلينج هل سيعتمد عليه أجاب "سنرى لكن من المبكر الحديث عن الأمر فمازال هناك 10 أيام متبقية في سوق الانتقالات والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث".