راحة 4 أيام للاعبي الزمالك قبل معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام.

وجاء ذلك عقب توديع كأس مصر بالخسارة بركلات الترجيح من طلائع الجيش في دور الـ 16 أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي 26 و27 أغسطس الجاري.

وتستأنف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادا للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعدادا للموسم المقبل.

وقاد أحمد مجدي وأندريه بيكي الزمالك في مباراة الكأس بعد حصول البرتغالي على راحة للسفر إلى بلاده.

وسيخوض الزمالك أولى مباريات للموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل في الدور الثاني من الكونفدرالية.

وينتظر الأبيض حامل اللقب الفائز من لقاء البن الإثيوبي والشرطة الكيني بعدما تعادلا ذهابا 1-1.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الزمالك في الدور الثاني ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وسيخوض الزمالك السوبر القاري يوم 27 سبتمبر ضد الأهلي في لقاء سيقام بالمملكة العربية السعودية.