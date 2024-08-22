اجتماعات مكثفة لـ الخطيب مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد للترتيب للمرحلة القادمة

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد.

وحل مختار مختار في رئاسة اللجنة خلفا لـ محسن صالح. (طالع التفاصيل)

وشهد الاجتماع حضور مختار مختار وزكريا ناصر ومحمد رمضان، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات.

وبعد الحديث في بعض الملفات ذات الأولوية، عقدت اللجنة اجتماعا مطولا مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع وشطة مدير الأكاديمية، وشادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية، في حضور خالد بيبو، المنسق العام للقطاعات الثلاثة، والذي تم توضيح مهام عمله الجديد للتنسيق مع رؤساء القطاعات والعرض على لجنة التخطيط.

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد للترتيب للمرحلة القادمة 🦅 pic.twitter.com/GJXihJUEFO — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) August 22, 2024

كما عقدت اللجنة أيضا اجتماعا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للاطلاع على رؤيته للمرحلة القادمة في ضوء المهام الإدارية التي تم تكليفه بها والترتيب للموسم الجديد.

وأخيرا اجتمعت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وهاني رمزي رئيس لجنة الكشافين، وتمت متابعة آخر التطورات بالنسبة للاعبين المرشحين للانضمام للأهلي وفقا للرؤية الفنية.

الأهلي أنهى الموسم بطلا لبطولة الدوري المصري، مع اعتذاره عن عدم إكمال بطولة كأس مصر.