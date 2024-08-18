مختار مختار يخلف محسن صالح في رئاسة لجنة تخطيط الأهلي

الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي تعيين مختار مختار رئيسا جديدا للجنة التخطيط في النادي خلفا لـ محسن صالح.

كشف الأهلي عن حزمة من القرارات الرسمية المتعلقة بفريق كرة القدم اليوم الأحد بعد انتهاء موسم الفريق المحلي.

وحسب موقع الأهلي الرسمي، فإن محسن صالح اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، ليقرر النادي تعيين مختار مختار خلفا له.

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من جهة أخرى، أعلن الأهلي ضم محمد رمضان إلى عضوية لجنة التخطيط، والتي تضم كذلك حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، وزكريا ناصف لاعب الفريق السابق.

آخر محطات مختار مختار التدريبية كانت عام 2021 رفقة فريق الإنتاج الحربي.

ويتولى محسن صالح رئاسة لجنة التخطيط في النادي الأهلي منذ شهر نوفمبر لعام 2019.

الأهلي أنهى الموسم بطلا لبطولة الدوري المصري، مع اعتذاره عن عدم إكمال بطولة كأس مصر.

الدوري المصري الأهلي مختار مختار محسن صالح
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