مستمر في الدوري الإنجليزي.. فولام يضم ساندر بيرج

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

ساندر بيرج - فولام

أعلن نادي فولام ضم النرويجي ساندر بيرج من بيرنلي، ليستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما وقع عقدا لمدة 5 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيرتدي القميص رقم 16.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت الفريق اللندني 20 مليون جنيه إسترليني.

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وقال بيرج عبر موقع النادي: "شعور رائع، أنا هنا حاليا ارتدي قميص الفريق في ملعب رائع، وأعلم أن مستقبلي هنا".

وواصل "فولام فريق مثير بالنسبة لي، واجهته في الدوري الإنجليزي والدرجة الأولى، ويلعبون بشكل رائع في خطتي 4-3-3 و4-2-3-1".

وأتم "الحمض النووي للفريق هو السيطرة والحدة ولعب كرة قدم جيدة وأعتقد أن هذا يناسبني".

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أفضل لاعب شاب في الدوري النرويجي بعمر 17 عاما انضم لصفوف جينك البلجيكي في يناير 2017.

وساعد الفريق لتحقيق لقب الدوري البلجيكي لأول مرة منذ 8 سنوات في موسم 2018-19.

وانضم لشيفيلد يونايتد في يناير 2020 وساهم في إنهاء الفريق للموسم بالمركز التاسع.

هبط مع الفريق في الموسم الثاني وخاض موسمين في الدرجة الأولى وساهم في تأهل شيلفيد مجددا للدوري الإنجليزي.

وانضم في الموسم الماضي لصفوف بيرنلي وشرك في 40 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ورغم هبوط فريقه للدرجة الأولى إلا أن مستمر مع الكبار لكن رفقة فولام.

ساندر بيرج فولام بيرنلي الدوري الإنجليزي
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