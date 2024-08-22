نجم صنداونز السابق يكشف أسباب انتقاله للوداد

كشف المهاجم الجنوب إفريقي كاسيوس ميليولا سبب تفضيله عرض الوداد على العروض الأخرى.

واعلن الوداد مساء الاربعاء تعاقده مع ميليولا بشكل رسمي قادما من تورنتو الكندي.

وقال ميليولا في تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي: "الوداد ناد عريق، وعندما أطلعني المدرب رولاني موكونيا على مشررعه ورؤيته لصناعة التاريخ مع الفريق، أدركت أنه الخيار الصحيح".

وأضاف "فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية العام المقبل كانت أيضا دافعا مهما لاتخاذ هذا القرار، وذلك يتماشى وحلمي باللعب ضد أفضل اللاعبين في العالم".

وانضم ميليولا لصفوف الوداد لمدة موسم على سبيل الإعارة من تورنتو.

وذكر النادي الكندي أن لاعبه الجنوب إفريقي انتقل إلى الوداد على سبيل الإعارة حتى صيف 2025، مع إمكانية الشراء.

وتألق ميليولا مع صنداونز قبل أن ينتقل إلى تورنتو الكندي في صيف 2023.

وأوضحت التقارير أن رولاني موكوينا مدرب الوداد والمدرب السابق لصنداونز نجح في تحويل ميليولا من الانتقال للدوري الكرواتي إلى النادي المغربي.

المهاجم صاحب الـ23 عاما لعب 31 مباراة مع صنداونز وسجل 15 هدفا وصنع 4.

ومع تورنتو لعب 8 مباريات وسجل هدفين في جميع المسابقات.

وعلى الصعيد الدولي لعب ميليولا مباراتين بقميص منتخب الأولاد.