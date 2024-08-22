الصفقة الثامنة.. نوتنجهام فورست يضم أليكس مورينو

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

أليكس مورينو

أعلن نادي نوتنجهام فورست ضم الإسباني أليكس مورينو قادما من أستون فيلا.

وسيقضي مورينو البالغ 31 عاما الموسم الجاري معارا حتى نهايته مع خيار التمديد لموسم إضافي.

الإسباني خاض الموسم الماضي 29 مباراة وساهم في قيادة الفيلانز للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وسبق أن ارتدى مورينو قميص فريقي رايو فاييكانو وريال بيتيس من قبل في إسبانيا.

ويمكن أن يشارك مورينو مع نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأصبح مورينو ثامن صفقات الفريق الصيفية بعد كل من إيليوت أندرسون ونيكولا ميلينكوفيتش ورامون سوسا وجوتا سيلفا وماركا ستامينتش وكارلوس مجيل وإريك موريرا.

وتعادل نونتنجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 مع بورنموث.

أليكس مورينو نوتنجهام فورست أستون فيلا
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