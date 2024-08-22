الصفقة الثامنة.. نوتنجهام فورست يضم أليكس مورينو

أعلن نادي نوتنجهام فورست ضم الإسباني أليكس مورينو قادما من أستون فيلا.

وسيقضي مورينو البالغ 31 عاما الموسم الجاري معارا حتى نهايته مع خيار التمديد لموسم إضافي.

الإسباني خاض الموسم الماضي 29 مباراة وساهم في قيادة الفيلانز للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن ارتدى مورينو قميص فريقي رايو فاييكانو وريال بيتيس من قبل في إسبانيا.

We’re delighted to announce the signing of @AlexMoreno ✍️ — Nottingham Forest (@NFFC) August 21, 2024

ويمكن أن يشارك مورينو مع نوتنجهام فورست ضد ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأصبح مورينو ثامن صفقات الفريق الصيفية بعد كل من إيليوت أندرسون ونيكولا ميلينكوفيتش ورامون سوسا وجوتا سيلفا وماركا ستامينتش وكارلوس مجيل وإريك موريرا.

وتعادل نونتنجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-1 مع بورنموث.