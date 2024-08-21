تقرير سعودي: القادسية يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ديبالا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

اقترب نادي القادسية السعودية من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما.

ويرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن نادي القادسية توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي روما الإيطالي، لشراء عقد ديبالا.

أخبار متعلقة:
سموحة لـ في الجول: تغريم من شارك ضد الإسماعيلي بعد توديع كأس مصر كأس مصر - بيراميدز أول المتأهلين إلى نصف النهائي برباعية في شباك الجونة حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها "محـارب بروح أسـد" .. الرياض السعودي يتعاقد مع كوناتي هدف الأهلي السابق

وذكرت التقارير أن القادسية توصل إلى اتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية بعقد لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النجم الأرجنتيني سيصل خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الخبر لإكمال الانتقال إلى النادي الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

باولو ديبالا روما القادسية
نرشح لكم
حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها "محـارب بروح أسـد" .. الرياض السعودي يتعاقد مع كوناتي هدف الأهلي السابق تشكيل نيوم - حجازي أساسي في افتتاح الدرجة الأولى ضد أبها ريكورد: كانسيلو وافق على عرض الهلال تمهيدا لإعادة قيد نيمار.. الهلال يعلن رحيل جناحه البرازيلي الرياضية السعودية: النصر يوافق على انتقال ماني إلى اتحاد جدة بشرط بعد شهرين من انتخابه.. رئيس النصر السعودي يعلن استقالته تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي
أخر الأخبار
بسيوني: لا نستطيع مواجهة الزمالك بإيقاع واحد.. هكذا فاز طلائع الجيش عليه 11 دقيقة | الكرة المصرية
نجم صنداونز السابق يكشف أسباب انتقاله للوداد 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيراميدز وصل مبكرا.. مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر 52 دقيقة | الكرة المصرية
بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 53 دقيقة | الكرة المصرية
تعادل قاتل وركلات الترجيح يقودان طلائع الجيش لإقصاء الزمالك من كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الثامنة.. نوتنجهام فورست يضم أليكس مورينو ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: القادسية يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ديبالا ساعة | سعودي في الجول
سموحة لـ في الجول: تغريم من شارك ضد الإسماعيلي بعد توديع كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة