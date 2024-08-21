تقرير سعودي: القادسية يضع اللمسات الأخيرة على صفقة ديبالا
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 23:47
كتب : FilGoal
اقترب نادي القادسية السعودية من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما.
باولو ديبالا
النادي : روما
ويرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن نادي القادسية توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي روما الإيطالي، لشراء عقد ديبالا.
وذكرت التقارير أن القادسية توصل إلى اتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية بعقد لمدة 3 سنوات.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النجم الأرجنتيني سيصل خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الخبر لإكمال الانتقال إلى النادي الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين.
ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.
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