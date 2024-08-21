حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 22:55
كتب : FilGoal
ساهم أحمد حجازي في فوز نيوم على أبها في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودية بنتيجة 2-0.
أحمد حجازي
النادي : نيوم
وحل نيوم ضيفا على أبها في افتتاح المسابقة وبالقوة الضاربة بتشكيل ضم أحمد حجازي ورومارينيو وسلمان الفرج.
وتقدم نيوم في الدقيقة 21 عن طريق منهد آل سعد بتسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.
افتتاحية أهدافنا في الموسم بأقدام مهند آل سعد ⚽️#أبها_نيوم 0 - 1#دوري_يلوpic.twitter.com/xGo5NGhwhW— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) August 21, 2024
وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 42 مستغلا خطأ فادحا من الحارس ثم راوغ المدافع وسدد في الشباك.
روما ⚽️🔥#أبها_نيوم 0 - 2#دوري_يلوpic.twitter.com/Lw8GMciMMT— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) August 21, 2024
وفي الشوط الثاني شارك كل من مباي دياني ورياض شراحيلي.
وشارك حجازي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية.
وسيلتقي نيوم مع الجندل في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.