حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها

ساهم أحمد حجازي في فوز نيوم على أبها في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودية بنتيجة 2-0.

أحمد حجازي النادي : نيوم نيوم

وحل نيوم ضيفا على أبها في افتتاح المسابقة وبالقوة الضاربة بتشكيل ضم أحمد حجازي ورومارينيو وسلمان الفرج.

وتقدم نيوم في الدقيقة 21 عن طريق منهد آل سعد بتسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

افتتاحية أهدافنا في الموسم بأقدام مهند آل سعد ⚽️#أبها_نيوم 0 - 1#دوري_يلوpic.twitter.com/xGo5NGhwhW — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) August 21, 2024

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 42 مستغلا خطأ فادحا من الحارس ثم راوغ المدافع وسدد في الشباك.

وفي الشوط الثاني شارك كل من مباي دياني ورياض شراحيلي.

وشارك حجازي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية.

وسيلتقي نيوم مع الجندل في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.