حجازي يساهم في فوز نيوم بافتتاح الدرجة الأولى السعودية على أبها

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 22:55

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

ساهم أحمد حجازي في فوز نيوم على أبها في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودية بنتيجة 2-0.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

وحل نيوم ضيفا على أبها في افتتاح المسابقة وبالقوة الضاربة بتشكيل ضم أحمد حجازي ورومارينيو وسلمان الفرج.

وتقدم نيوم في الدقيقة 21 عن طريق منهد آل سعد بتسديدة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

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وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 42 مستغلا خطأ فادحا من الحارس ثم راوغ المدافع وسدد في الشباك.

وفي الشوط الثاني شارك كل من مباي دياني ورياض شراحيلي.

وشارك حجازي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية.

وسيلتقي نيوم مع الجندل في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

أحمد حجازي نيوم دوري يلو
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