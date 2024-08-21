كأس مصر - بثلاثية البدلاء.. زد يتأهل لربع النهائي على حساب سيراميكا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

تأهل زد لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 بلقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وسجل الثلاثي البديل أهداف زد وهم ديلسون كاموني وعبد الرحمن البانوبي، فيما صنع رشيد أحمد هدفين.

ولأول مرة يتأهل زد لربع نهائي الكأس منذ موسم 2019-2020 عندما كان يلعب باسم نادي مصر.

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وسيلتقي زد مع مودرن سبورت في دور الـ 8 يوم السبت المقبل.

وصف المباراة

انتهى الشوط الأول سلبيا وكذلك الثاني ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لأحمد رمضان ليكمل لاعبو سيراميكا المباراة بـ 10 لاعبين.

في الدقيقة 106 حوّل ديلسون كاموني عرضية رشيد أحمد بالكعب في الشباك.

وفي الدقيقة 120 انفرد عبد الرحمن البانوبي بعد بينية من رشيد أحمد وسدد كرة في شباك محمد بسام مضيفا ثاني الأهداف.

وبعد دقيقة أضاف كاموني الهدف الثالث بتسديدة ساقطة من فوق بسام لينهي اللقاء لصالح كتيبة مجدي عبد العاطي.

سيراميكا كليوباترا زد كأس مصر
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