سكاي: أرتيتا سيجدد تعاقده مع أرسنال

يبدو أن ميكيل أرتيتا لن يرحل عن تدريب أرسنال وسيبقى على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن المدرب الإسباني بات قريبا من الاتفاق على كافة تفاصيل تعاقده مع أرسنال.

وينتهي تعاقد المدرب الإسباني صاحب الـ42 عاما مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر من عام 2019 بعدما كان يعمل مساعدا مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وقاد أرتيتا أرسنال في 232 مباراة فاز في 141 وتعادل في 34 وهُزم في 57.

وسجل أرسنال تحت قيادته 453 هدفا واستقبل 246.

وفاز أرتيتا مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.