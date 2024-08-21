تشكيل نيوم - حجازي أساسي في افتتاح الدرجة الأولى ضد أبها

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يبدأ أحمد حجازي أساسيا في تشكيل نيوم في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي ضد أبها.

أحمد حجازي

النادي : نيوم

نيوم

ويستهل نيوم موسمه بلقاء أبها في مباراة تبدأ في السابعة و10 دقائق بتوقيت القاهرة.

ويبرز حجازي ضمن التشكيل الأساسي الذي يضم سلمان الفرج قائد الهلال السابق والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد السابق.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: زد طلب مليون دولار للتخلي عن نجمه فاكوندو بيليستيري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى باناثينايكوس بقيادة بابا فاسيليو.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كاملا سامارديتش إلى أتالانتا

ويجلس رياض شراحيلي لاعب الشباب السابق على المقاعد البدلاء بالإضافة للسنغالي مباي دياني لاعب جالاتاسراي التركي السابق.

وانضم حجازي لنيوم قادما من اتحاد جدة لمدة موسمين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.

أحمد حجازي نيوم دوري يلو
نرشح لكم
ريكورد: كانسيلو وافق على عرض الهلال تمهيدا لإعادة قيد نيمار.. الهلال يعلن رحيل جناحه البرازيلي الرياضية السعودية: النصر يوافق على انتقال ماني إلى اتحاد جدة بشرط بعد شهرين من انتخابه.. رئيس النصر السعودي يعلن استقالته تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي تقرير: جوتا خارج اتحاد جدة أهلي جدة يضم نجم فلومينينسي البرازيلي رئيس اتحاد جدة يوضح سبب تأخر انتقال لاعبيه للدوري البلجيكي
أخر الأخبار
الصفقة السابعة.. يوفنتوس يضم كالولو من ميلان معارا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس مصر - بيراميدز (1)-(0)الجونة.. الثاني يضيع 45 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - بثلاثية البدلاء.. زد يتأهل لربع النهائي على حساب سيراميكا 48 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. هدف ضائع من محمود الشناوي 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة.. وموكا أساسي ساعة | الكرة المصرية
قرعة سوبر جلوب 2024 - الأهلي يختار مجموعة برشلونة.. والزمالك يواجه فيزبريم ساعة | كرة يد
تشكيل الزمالك – شيكابالا وناصر منسي أساسيان ضد طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - الإسماعيلي يعود لربع النهائي بعد غياب 5 سنوات بثنائية النبريص ضد سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة