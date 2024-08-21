تشكيل نيوم - حجازي أساسي في افتتاح الدرجة الأولى ضد أبها

يبدأ أحمد حجازي أساسيا في تشكيل نيوم في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى السعودي ضد أبها.

أحمد حجازي النادي : نيوم نيوم

ويستهل نيوم موسمه بلقاء أبها في مباراة تبدأ في السابعة و10 دقائق بتوقيت القاهرة.

ويبرز حجازي ضمن التشكيل الأساسي الذي يضم سلمان الفرج قائد الهلال السابق والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد السابق.

ويجلس رياض شراحيلي لاعب الشباب السابق على المقاعد البدلاء بالإضافة للسنغالي مباي دياني لاعب جالاتاسراي التركي السابق.

تشكيلة فريقنا من المواجهة الأولى في الدوري 🗒 فالنا التوفيق.#أبها_نيوم#دوري_يلو pic.twitter.com/RK06CclzbK — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) August 21, 2024

وانضم حجازي لنيوم قادما من اتحاد جدة لمدة موسمين.

نيوم يعمل على مشروع ضخم لبناء فريق قوي يساعده في التأهل للدوري السعودي للمحترفين ثم منافسة الكبار في المواسم المقبلة.

نيوم بدأ مشروعه بالتعاقد مع البرازيلي شاموسكا الذي قاد التعاون للتأهل إلى المشاركة الآسيوية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري السعودي.