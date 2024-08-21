فاكوندو بيليستيري ينتقل من مانشستر يونايتد إلى باناثينايكوس

أعلن مانشستر يونايتد انتقال لاعبه فاكوندو بيليستيري إلى باناثينايكوس اليوناني رسميا اليوم الأربعاء.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي اليوناني حتى صيف عام 2028.

ولم يذكر يونايتد قيمة الانتقال بيد أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أنها مقابل 5 مليون و100 ألف إسترليني، بالإضافة لمليون و700 ألف أخرى كحوافز.

ويملك يونايتد أحقية شراء اللاعب مجددا خلال ثلاث سنوات.

وأخيرا سيحصل النادي الإنجليزي على نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا تبلغ 45%.

اللاعب الأوروجوايائي صاحب الـ22 عاما انضم إلى يونايتد قادما من بينارول من بلاده في عام 2021.

وتخللت فترة بيليستيري إعارتين إلى ديبورتيفو ألافيس وغرناطة الإسبانيين.

وشارك بيليستيري مع يونايتد في تسع مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وسيشرف على تدريبه في اليونان دييج ألونسو الذي سبق وأعطاه فرصة اللعب لمنتخب أوروجواي لأول مرة في كأس العالم 2022.