مدرب تشيلسي يحسم الجدل حول مستقبل ستيرلنج

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلنج - تشيلسي

أصبحت أيام رحيم ستيرلنج جناح تشيلسي قليلة في صفوف النادي، بعد التصريحات التي أدلى بها إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي حول مستقبله.

وقال ماريسكا في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "رحيم ستيرلنج وبن تشيلويل يتدربان بعيدا عن الفريق الأول".

وأضاف "تحدثت مع رحيم ستيرلنج قبل مباراة مانشستر سيتي، وقلت إنه سيعاني للحصول على دقائق لعب معنا".

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وتابع "لا أقول إن رحيم ليس لاعبا جيدا، لكنني أفضل نوعية أخرى من اللاعبين".

وأكمل "بن تشيلويل أيضا قلت له إنه لاعب رائع ولكن بسبب مركزه، سيكافح للحصول على دقائق لعب معنا".

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قبل أيام، هاجم ماريسكا رحيم ستيرلينج لاعب الفريق بعد استبعاده من القائمة المشاركة ضد مانشستر سيتي.

وقال المدرب الإيطالي لشبكة سكاي سبورتس قبل مباراة سيتي: "خروج ستيرلنج من القائمة؟ أنه مجرد قرار فني، ولا شيء آخر يمكن قوله".

واختتم "نحن المدربون نحصل على الأموال مقابل اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان لا يحبها اللاعبون".

ماذا حدث؟

وقال وكيل الجناح الإنجليزي عقب قرار ماريسكا لصحيفة ميل سبورت: "عقد ستيرلينج مع تشيلسي يمتد لمدة 3 أعوام".

وأضاف "تدرب مبكرا في إنجلترا قبل الموعد المحدد له، وكان لديه فترة إعداد جيدة تحت قيادة إنزو ماريسكا".

وأكمل "كالعادة ستيرلنج ملتزم ويحترم جمهور تشيلسي كثيرا، وكنا نتوقع ضمه في قائمة الفريق ضد مانشستر سيتي".

وأنهى حديثه قائلا: "سنتحاور مع تشيلسي لمعرفة مستقبله، يجب أن توضح لنا إدارة النادي الأمر".

وحدثت مفاوضات بين تشيلسي ويوفنتوس لإجراء صفقة تبادلية تقضي بانتقال ستيرلنج إلى البيانكونيري، وفيديريكو كييزا إلى الفريق اللندني، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

ووفقا للشبكة تم رفض الصفقة بسبب راتب ستيرلنج الكبير والذي يبلغ ضعف ما يحصل عليه كييزا مع يوفنتوس.

وانضم ستيرلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 56 مليون يورو.

رحيم ستيرلنج تشيلسي إنزو ماريسكا
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