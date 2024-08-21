يوفنتوس يُعير روجاني إلى أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام يوم الأربعاء ضم دانييلي روجاني على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

ووافق نادي يوفنتوس على إعارة روجاني إلى أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية قبل الانضمام الرسمي للفريق الهولندي.

مدافع ميلان يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

واهتم بولونيا وجنوى بضم روجاني، لكن اللاعب اقتنع بمشروع الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مدرب أياكس.

وتعاقد يوفنتوس مع المدافع البالغ من العمر 30 عاما في شتاء 2015 مقابل 4 ملايين يورو قبل أن يعيره مرة أخرى إلى إمبولي.

ورحل روجاني إلى ستاد رين في صيف 2020 على سبيل الإعارة، ثم خاض فترة إعارة أخرى مع كالياري، قبل العودة في صيف 2021.

video:1