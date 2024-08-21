مدافع ميلان يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 12:59
كتب : FilGoal
يخضع الفرنسي بيير كالولو مدافع ميلان للكشف الطبي مع يوفنتوس تمهيدا لانضمامه للسيدة العجوز.
بيير كالولو
النادي : ميلان
وتوصل يوفنتوس لاتفاق مع ميلان حول انتقال كالولو لمدة موسم على سبيل الإعارة، حسب تقارير عديدة.
وأوضحت التقارير أن البيانكونيري سيدفع 3.5 مليون يورو مقابل استعارة اللاعب لمدة موسم، من إمكانية الشراء مقابل 14 مليون يورو.
كما أن هناك 3 ملايين يورو كإضافات، ونسبة من إعادة البيع 10%.
✍🏻🤳🏻📸 pic.twitter.com/apEmwffi4j— JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2024
اللاعب الفرنسي لم ينضم لقائمة ميلان في مباراة تورينو بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.
وظهر كالولو مع الروسونيري في 11 مباراة خلال الموسم الماضي.
في صيف 2020، وقع كالولو لـ ميلان في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لصيف 2025 بعد نهاية تعاقده مع أولمبيك ليون الفرنسي.
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