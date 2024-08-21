مهاجم أرسنال يقترب من نوتينجهام

اقترب إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال من الانضمام لصفوف نوتينجهام فورست قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر ديفيد أورنستين الصحفي لدى شبكة "ذا أثليتك" أن نوتينجهام يتفاوض الآن مع نكيتياه على البنود الشخصية في تعاقده.

وأن مفاوضات نوتينجهام مع أرسنال مستمرة بشأن المهاجم البالغ من العمر 25 عاما.

ويرغب أرسنال في الحصول على مبلغ يتراوح بين 30 إلى 35 مليون جنيه إسترليني.

بينما كان العرض الأخير من نوتينجهام لضم اللاعب 25 مليون جنيه إسترليني.

ولكن من المتوقع أن يصل الطرفين إلى اتفاق مالي في الأيام القليلة المقبلة.

ولعب نكيتياه 1393 دقيقة الموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبدأ نكيتياه مسيرته في الفئات السنية مع تشيلسي قبل أن ينتقل إلى أرسنال حتى وصل للفريق الأول وخرج معارا إلى ليدز يونايتد.

وعاد نكيتياه من الإعارة إلى أرسنال في يناير 2020 ويستمر مع الفريق حتى الآن.