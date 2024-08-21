أتليتكو مدريد يعلن التعاقد مع جالاجير

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني التعاقد مع كونو جالاجير لاعب وسط تشيلسي.

ووقع جالاجير مع أتليتكو مدريد لمدة 5 مواسم مقبلة وحتى عام 2029.

وانتهت أزمة جالاجير وسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس الثلاثاء لإتمام انتقاله إلى أتليتكو مدريد قادما من تشيلسي.

وشارك جالاجير في تدريبات أتليتكو مدريد صباح اليوم الأربعاء قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتبلغ قيمة الانتقال 42 مليون يورو بالإضافة لنسبة من إعادة بيعه مستقبلا يحصل عليها تشيلسي.

وكان جالاجير سافر إلى مدريد والتقطت له عدة صور وهو في ملعب النادي واندا ميتروبوليتانو لكن فشل انضمام سامو أومورديون من الأتليتي إلى تشيلسي أوقف صفقة اللاعب الإنجليزي.

واضطر صاحب الـ24 عاما التدرب بشكل منفرد في تشيلسي لحين حل الأزمة برحيله أو استمراره مع الفريق.

وخاض جالاجير مع تشيلسي 85 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 10.