كأس مصر - معروف حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 - 00:15
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري أسماء حكام دور الـ16 من كأس مصر.
ويدير محمد معروف مباراة الزمالك وطلائع الجيش ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وعدي عيد، وجلال أحمد حكما رابعا.
والثنائي محمود بسيوني وهاني خيري للفيديو.
وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء على استاد السلام.
بينما يتولى محمد يوسف إدارة مباراة بيراميدز ضد الجونة في دور الـ8 لكأس مصر.
ويعاونه كل من وائل شعبان ومحمد محمود لطفي، ومحمود وفا حكما رابعا.
والثنائي وائل فرحان وسامي هلهل للفيديو.
أما مباراة الإسماعيلي ضد سموحة في دور الـ16 يتولى إدارتها طارق مجدي ويعاونه عماد العقاد وإيهاب فخري، وأحمد ناجي حكما رابعا.
والثنائي عمرو الشناوي وأحمد بكر للفيديو.
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