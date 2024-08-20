فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:08
كتب : FilGoal
فاز فيل فودين نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2023-2024 والمقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
فيل فودين
النادي : مانشستر سيتي
وحصل فودين على الجائزة بعد منافسة مع كل من رودري وإيرلينج هالاند زميليه في مانشستر سيتي.
وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، ومارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال، وكولر بالمر لاعب تشيلسي.
وضم تشكيل أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي كل من:
حراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال)
الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي) – جابريال + ويليام ساليبا (أرسنال) – فيرجيل فان دايك (ليفربول)
الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – ديكلان رايس + أوديجارد (أرسنال)
الهجوم: فيل فودين + إيرلينك هالاند (مانشستر سيتي) – أولي واتكينز (أستون فيلا)
بينما حصل كول بالمر على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.
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