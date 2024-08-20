فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

فودين

فاز فيل فودين نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2023-2024 والمقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

فيل فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وحصل فودين على الجائزة بعد منافسة مع كل من رودري وإيرلينج هالاند زميليه في مانشستر سيتي.

وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، ومارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال، وكولر بالمر لاعب تشيلسي.

أخبار متعلقة:
بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي

وضم تشكيل أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي كل من:

حراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال)

الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي) – جابريال + ويليام ساليبا (أرسنال) – فيرجيل فان دايك (ليفربول)

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – ديكلان رايس + أوديجارد (أرسنال)

الهجوم: فيل فودين + إيرلينك هالاند (مانشستر سيتي) – أولي واتكينز (أستون فيلا)

بينما حصل كول بالمر على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي.

فيل فودين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي مهاجم أستون فيلا السابق: صلاح لا يحصل على حقه.. أحد عظماء الدوري الإنجليزي تقرير: برشلونة يوافق على رحيل جوندوجان مجانا ريليفو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع فالنسيا من أجل ضم مامارداشفيلي.. ولكن "على كوكوريا إغلاق فمه بعد ما فعله هالاند معه" كادينا سير: ممثلو جوندوجان في مانشستر للتفاوض مع مسؤولي سيتي لعودته
أخر الأخبار
حارس الزمالك السابق يكشف وجهته الجديدة عبر في الجول 54 دقيقة | الكرة المصرية
تمهيدا لإعادة قيد نيمار.. الهلال يعلن رحيل جناحه البرازيلي ساعة | سعودي في الجول
كأس مصر - معروف حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: النصر يوافق على انتقال ماني إلى اتحاد جدة بشرط ساعة | سعودي في الجول
ريفر بليت يعلن ضم ماركوس أكونيا ساعة | أمريكا
بعد شهرين من انتخابه.. رئيس النصر السعودي يعلن استقالته 2 ساعة | سعودي في الجول
وفاة بول جوليوس لاعب طلائع الجيش السابق في حادث سير 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - مودرن سبورت يفوز على إنبي.. ويحجز مقعدا في ربع النهائي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة