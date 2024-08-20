بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 22:53
كتب : FilGoal
توج كول بالمر لاعب تشيلسي بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.
كول بالمر
النادي : تشيلسي
ويقام حاليا حفل رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي لتوزيع جوائز الأفضل بالموسم الماضي.
وحصل بالمر على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي.
صاحب الـ 22 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي بعد المشاركة بكأس الدرع الخيرية.
وشارك بالمر في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي في 34 مباراة ونجح في تسجيل 22 هدفا وصنع 11 آخرين.
وشارك بالمر خسارة تشيلسي بأول مباراة بالدوري في الموسم الحالي من مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل.
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