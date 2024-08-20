تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش تاون

دخل محمد صلاح نجم ليفربول عامه الأخير في تعاقده مع النادي الإنجليزي لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات بشأن التجديد فما هي آخر التفاصيل؟

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

البداية مع تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية الذي ذكر أنه لا توجد حتى الآن أي إشارة لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح التقرير "من المعروف أن ملاك ليفربول حذرون بشأن تجديد تعاقدات اللاعبين الذين يجتازون يصلون لمنتصف الثلاثينات".

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في الوقت ذاته لم يبد صلاح أو وكيله رامي عباس أي انزعاج بشأن الموقف الحالي على الرغم من أنه يمكن اعتبار ذلك الصمت تصرف إيجابي.

لكن أوضح التقرير في الوقت ذاته أنه حال عدم تطور الموقف فإننا قد نشهد الموسم الأخير لصلاح في ملعب أنفيلد في ظل امتلاكه عروضا سعودية.

أما صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية ذكرت أنه وفقا للوضع الحالي فإن صلاح لن يجدد تعاقده وسيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري مجانا.

وانضم صلاح صاحب الـ32 عاما إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2017.

ومنذ ذلك الوقت خاض صلاح 350 مباراة مع ليفربول سجل خلالهم 212 هدفا وصنع 90 آخرين.

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