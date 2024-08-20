ما بين جولدي والعربي.. في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد

اتهم عبد الرحمن خالد لاعب المقاولون العرب السابق أحد الوكلاء بالتسبب في قرار نادي العربي الكويتي برحيله بعد أيام قليلة من التعاقد معه.

عبد الرحمن خالد النادي : العربي

وشدد عبد الرحمن خالد على أن أحد الوكلاء بتزوير أوراق قيده لفريق "إيديال جولدي" في الدرجة الرابعة ليقنع الفريق الكويتي بأنه وقع لفريق آخر في نفس الوقت. (طالع التفاصيل)

ورد اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء على تصريحات عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون العرب السابق بشأن أسباب فسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي عقب أيام قليلة من انضمامه للفريق. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد جاءت كالتالي:

"عبد الرحمن خالد تواصل مع نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين لتقاضي مبلغا من المال بسبب تأخر صرف المستحقات بنادي المقاولون العرب".

"اللاعب حصل من نبيل أبو زيد على 365 ألف جنيه في الفترة من سبتمبر 2023 حتى أبريل 2024 على أن يردهم اللاعب مع الحفاظ على نسبة الوكيل عند انتقاله لفريق جديد".

"نبيل أبو زيد أحضر عقدين انتقال إلى اللاعب من الإسماعيلي والاتحاد السكندري الذي عرض 6 ملايين جنيه بينما طلب اللاعب الحصول على 10 ملايين"

"اللاعب بدأ التواصل مع وكيل لاعبين آخر وبدأ في تجاهل نبيل أبو زيد. نادي العربي الكويتي أتم اتفاقه مع اللاعب في صفقة انتقال حر وحصل على البطاقة الدولية من اتحاد الكرة"

"نبيل أبو زيد طلب استرداد مبلغ الـ365 ألف جنيه بالإضافة إلى 5% من قيمة تعاقده مع العربي بصفته وكيلا له. في البداية رفض اللاعب دفع نسبة والوكالة وكان يرغب في إعادة الأموال التي حصل عليها فقط".

"نبيل أبو زيد كان قد حصل على توقيع عبد الرحمن خالد على بياض لحفظ حقوق شركة جولدي للاستثمار التي يعمل بها. الشركة المالكة لنادي إيديال جولدي قامت بنقل اللاعب إلى صفوف النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة".

"اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين بمبلغ مليون ونصف، قيمة الموسم الأول 500 ألف جنيه وقيمة الموسم الثاني مليون جنيها".

"نادي جولدي إيديال قام بالتواصل مع المستشار القانوني لنادي العربي الكويتي وأبلغه بتوقيع اللاعب، لذلك قرر النادي الكويتي إنهاء التعاقد نظرا لعدم إبلاغهم من جانب اللاعب وتفاديا للدخول في أزمات جديدة".

"نادي جولدي إيديال يرغب في الحصول على مبلغ الـ365 ألف جنيها بالإضافة إلى 10 % من قيمة تعاقده مع أي فريق آخر. نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جارية مع اللاعب في الوقت الحالي".

ماذا حدث؟

أعلن عبد الرحمن خالد رحيله عن العربي الكويتي بعد 11 يوما فقط من انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب عبر إنستجرام: "تمت تسوية أموري مع النادي العربي لظروف ما".

وأضاف "سأتحدث عن الأمر في المساء من خلال فيديو".

وأوضح "الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما".

واختتم "هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي".

وأعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، قبل إعلان الرحيل المفاجئ.

من هو عبد الرحمن خالد؟