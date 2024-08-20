ما بين جولدي والعربي.. في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 20:20

كتب : رضا السنباطي

عبد الرحمن خالد - المقاولون العرب

اتهم عبد الرحمن خالد لاعب المقاولون العرب السابق أحد الوكلاء بالتسبب في قرار نادي العربي الكويتي برحيله بعد أيام قليلة من التعاقد معه.

عبد الرحمن خالد

النادي : العربي

وشدد عبد الرحمن خالد على أن أحد الوكلاء بتزوير أوراق قيده لفريق "إيديال جولدي" في الدرجة الرابعة ليقنع الفريق الكويتي بأنه وقع لفريق آخر في نفس الوقت. (طالع التفاصيل)

ورد اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء على تصريحات عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون العرب السابق بشأن أسباب فسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي عقب أيام قليلة من انضمامه للفريق. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي خطوة من اتحاد الكرة لحل أزمة عبد الرحمن خالد "جبنة" موندو ديبورتيفو: كييزا يدخل ضمن اهتمامات برشلونة مهاجم أستون فيلا السابق: صلاح لا يحصل على حقه.. أحد عظماء الدوري الإنجليزي

وحسبما علم FilGoal.com فإن التفاصيل الكاملة لأزمة عبد الرحمن خالد جاءت كالتالي:

"عبد الرحمن خالد تواصل مع نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين لتقاضي مبلغا من المال بسبب تأخر صرف المستحقات بنادي المقاولون العرب".

"اللاعب حصل من نبيل أبو زيد على 365 ألف جنيه في الفترة من سبتمبر 2023 حتى أبريل 2024 على أن يردهم اللاعب مع الحفاظ على نسبة الوكيل عند انتقاله لفريق جديد".

"نبيل أبو زيد أحضر عقدين انتقال إلى اللاعب من الإسماعيلي والاتحاد السكندري الذي عرض 6 ملايين جنيه بينما طلب اللاعب الحصول على 10 ملايين"

"اللاعب بدأ التواصل مع وكيل لاعبين آخر وبدأ في تجاهل نبيل أبو زيد. نادي العربي الكويتي أتم اتفاقه مع اللاعب في صفقة انتقال حر وحصل على البطاقة الدولية من اتحاد الكرة"

"نبيل أبو زيد طلب استرداد مبلغ الـ365 ألف جنيه بالإضافة إلى 5% من قيمة تعاقده مع العربي بصفته وكيلا له. في البداية رفض اللاعب دفع نسبة والوكالة وكان يرغب في إعادة الأموال التي حصل عليها فقط".

"نبيل أبو زيد كان قد حصل على توقيع عبد الرحمن خالد على بياض لحفظ حقوق شركة جولدي للاستثمار التي يعمل بها. الشركة المالكة لنادي إيديال جولدي قامت بنقل اللاعب إلى صفوف النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة".

"اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين بمبلغ مليون ونصف، قيمة الموسم الأول 500 ألف جنيه وقيمة الموسم الثاني مليون جنيها".

"نادي جولدي إيديال قام بالتواصل مع المستشار القانوني لنادي العربي الكويتي وأبلغه بتوقيع اللاعب، لذلك قرر النادي الكويتي إنهاء التعاقد نظرا لعدم إبلاغهم من جانب اللاعب وتفاديا للدخول في أزمات جديدة".

"نادي جولدي إيديال يرغب في الحصول على مبلغ الـ365 ألف جنيها بالإضافة إلى 10 % من قيمة تعاقده مع أي فريق آخر. نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جارية مع اللاعب في الوقت الحالي".

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

ماذا حدث؟

أعلن عبد الرحمن خالد رحيله عن العربي الكويتي بعد 11 يوما فقط من انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب عبر إنستجرام: "تمت تسوية أموري مع النادي العربي لظروف ما".

وأضاف "سأتحدث عن الأمر في المساء من خلال فيديو".

وأوضح "الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما".

واختتم "هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي".

وأعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، قبل إعلان الرحيل المفاجئ.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

عبد الرحمن خالد جبنة المقاولون العرب العربي الكويتي
نرشح لكم
الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما مباشر في كأس مصر - مودرن سبورت (1)-(0) إنبي.. جووول الأول في الجول يكشف الموعد الأولى والنهائي لقائمة السوبر الإفريقي.. وتعديل في عدد اللاعبين لاعب الزمالك السابق يكشف تفاصيل انتقاله إلى أسوان خطوة من اتحاد الكرة لحل أزمة عبد الرحمن خالد "جبنة"
أخر الأخبار
الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 21 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع رحيمي 41 دقيقة | سعودي في الجول
طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر ضد كاب فيردي.. وصومالي لمواجهة بتسوانا 43 دقيقة | منتخب مصر
لحل الأزمة.. مدرب الجزائر يجتمع بمحرز في السعودية 58 دقيقة | الوطن العربي
القط وكتكوت على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما ساعة | الكرة المصرية
تقارير تكشف موقف ليفربول من تجديد تعاقد صلاح "قد يرحل مجانا" ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في كأس مصر - مودرن سبورت (1)-(0) إنبي.. جووول الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة