اتحاد الكرة يرد على تصريحات عبد الرحمن خالد: لم يصدر منا عكس ما قيل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 17:28

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - عبد الرحمن خالد جبنة

رد اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء على تصريحات عبد الرحمن خالد "جبنة" لاعب المقاولون العرب السابق بشأن أسباب فسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي عقب أيام قليلة من انضمامه للفريق.

عبد الرحمن خالد

النادي : العربي

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن عبد الرحمن كان مقيدا في صفوف المقاولون وتم إرسال بطاقته الدولية للعربي الكويتي يوم 11 أغسطس الجاري وهو الإجراء الرسمي المتبع لانتقال أي لاعب من اتحاد إلى ىخر.

وشدد الاتحاد أنه لم يصدر منه أي بيانات أو إفادات عكس ذلك.

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وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

بخصوص ما تم تداوله بشأن التصريحات التي أطلقها عبد الرحمن خالد الشهير بعبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب السابق، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تابع باهتمام ما قاله اللاعب وبعد مراجعة كافة الأوراق لاستيضاح الأمر، تبين أن اللاعب عبد الرحمن خالد كان مقيدا في سجلات الاتحاد كلاعب في صفوف المقاولون العرب وتم الاستغناء عنه، كما تم ارسال بطاقته الدولية لنادي العربي الكويتي يوم 11 أغسطس الجاري وهو الإجراء الرسمي لانتقال أي لاعب من اتحاد الي اتحاد آخر، ولم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أي بيانات أو إفادات عكس ذلك .

ويهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع اللاعبين المصريين الالتزام بالطرق القانونية والشرعية عند التعاقد مع وكلاء لاعبين معتمدين بالاتحاد الدولي أو المصري حفاظا على مستقبلهم وعدم الانسياق وراء إغراءات الوكلاء، كما يهيب الاتحاد بالوكلاء الحفاظ على مصالح اللاعبين.

كما أن الاتحاد المصري سيتدخل بقوة في حالة تلقيه أي شكاوى من اللاعبين ضد الوكلاء بداعي التلاعب أو التحايل للقضاء على مثل هذه الظواهر.

ماذا حدث؟

انضم عبد الرحمن خالد "جبنة" إلى العربي الكويتي قادما من المقاولون العرب وفسخ عقده معه عقب 11 يوما فقط.

واتهم خالد في تصريحاته أحد الوكلاء بتزوير أوراق قيده لفريق "إيديال جولدي" في الدرجة الرابعة ليقنع الفريق الكويتي بأنه وقع لفريق آخر في نفس الوقت. (طالع التفاصيل)

وأوضح "الموضوع ليس فنيا فقد لعبت 15 دقيقة بعد 5 أيام فقط من الانضمام للفريق، علما بأني قادم من راحة مدتها 25 يوما".

واختتم "هناك شخص مؤذِ ومن الممكن أن يكون بعض الناس يعرفونه، وبصرف النظر عن الأسماء شكرًا لجماهير العربي".

وأعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، قبل إعلان الرحيل المفاجئ.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

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