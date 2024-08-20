انتهت الأزمة.. جالاجير إلى أتليتكو مدريد من تشيلسي
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 20:03
كتب : FilGoal
انتهت ازمة كونور جالاجير وسيسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الثلاثاء لإتمام انتقاله إلى أتليتكو مدريد قادما من تشيلسي.
كونور جالاجر
النادي : تشيلسي
وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإن اللاعب سيتمم انتقاله عقب اتفاقه على بنود التعاقد الشخصية سابقا.
وسيتكلف الانتقال 42 مليون يورو بالإضافة لنسبة من إعادة بيعه مستقبلا يحصل عليها تشيلسي.
وكان جالاجير سافر إلى مدريد والتقطت له عدة صور وهو في ملعب النادي واندا ميتروبوليتانو لكن فشل انضمام سامو أومورديون من الأتليتي إلى تشيلسي أوقف صفقة اللاعب الإنجليزي.
واضطر صاحب الـ24 عاما التدرب بشكل منفرد في تشيلسي لحين حل الأزمة برحيله أو استمراره مع الفريق.
وخاض جالاجير مع تشيلسي 85 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 10.
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