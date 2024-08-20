تقرير: برشلونة يوافق على رحيل جوندوجان مجانا

قرر نادي برشلونة الإسباني السماح للاعبه الألماني إليكاي جوندوجان الرحيل عن الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس أن برشلونة رأى أن القرار الصحيح هو رحيل اللاعب مجانا.

وذلك بعدما طلب جوندوجان الرحيل عن برشلونة.

ويرى برشلونة أن رحيل جوندوجان مجانا سيوفر على النادي مبلغ كبير وهو راتبه السنوي الذي يصل إلى 20 مليون يوروز

ويعمل الآن وكيل جوندوجان على إنهاء صفقة عودته إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعطى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الضوء الأخضر للتعاقد مرة أخرى مع إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسب موقع ذا أثليتك.

ووفقا لموقع ذا أثليتك، فإن المدرب الإسباني تحدث مع جوندوجان للتعاقد معه مرة أخرى، لكن الدخول في البنود التعاقدية.

وأفاد التقرير في الموقع أن برشلونة سيسهل خروج لاعب الوسط الألماني، ومن المتوقع أن يرحل دون مقابل.

واستبعد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة اللاعب التركي الأصل من قائمة الفريق ضد فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني: "يوم الاثنين الماضي تعرض لجرح في وجهه وكانت لديه بعض المشاكل ولذلك اتخذنا قرار تركه في الديار".

وأضاف "تحدثت معه فقط لمعرفة كيف حاله لأني أعرفه جيدا للغاية وأقدره كلاعب وكذلك كشخص".

وأتم "لقد تحدثنا عن كل شيء ولكن هذا لنا وليس لكم، ولدي الشعور أنه سيبقى".

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 27 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وكانت صفقة جوندوجان هي المطلب الأول لجوارديولا عندما تولى تدريب الفريق الإنجليزي.

ورحل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما إلى برشلونة في الصيف الماضي دون مقابل.

ولم يحصل جوندوجان على أي بطولة مع برشلونة خلال الموسم السابق.

وأعلن جوندوجان اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.

وكان جوندوجان قد شارك لآخر مرة مع ألمانيا ضد إسبانيا في الخروج من نصف ربع يورو 2024.